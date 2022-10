Agrigento, magazzino da demolire a Fiume Naro: scatta l'ordine del Comune

Un magazzino ritenuto abusivo dal Comune di Agrigento è stato realizzato nella frazione balneare di Fiume Naro, che sorge proprio alla foce del fiume. L'amministrazione municipale ne ha ordinato la demolizione. Il magazzino è stato aggiunto a un immobile già in sanatoria. I proprietari hanno 30 giorni per adempiere l'obbligo di demolizione. Altrimenti, come sempre succede in questo tipo di procedura, provvederà all'abbattimento lo stesso Comune, salvo poi rivalersi sul patrimonio degli inadempienti.

© Riproduzione riservata