Bomba d'acqua a Sciacca, esonda il torrente San Marco

Una bomba d’acqua caduta in mattinata a Sciacca (Agrigento) ha fatto esondare il torrente San Marco. Il corso d’acqua attraversa la contrada Foggia, località balneare densamente abitata anche nel periodo invernale. Si tratta della stessa zona dove l’11 novembre di un anno fa si erano verificati forti allagamenti. Personale della protezione civile del Comune sta effettuando sopralluoghi per verificare eventuali situazioni di pericoli per l’incolumità pubblica. Il sindaco Fabio Termine ha convocato il Centro Operativo Comunale. Resistono, fino a questo momento, gli argini del torrente Cansalamone.

