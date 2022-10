Il bus ribaltato sulla Palermo-Sciacca, la Sais premia i conducenti: “Grazie al loro coraggio”

“Grazie ai nervi saldi e alla professionalità dei colleghi si è evitato il peggio. Un encomio va a loro per tutto quello che hanno fatto per i passeggeri e per il coraggio dimostrato in una situazione di straordinaria difficoltà”. Con queste parole Samuela Scelfo, amministratore delegato della società SAIS Trasporti, che comprende Autolinee Gallo, ha voluto ringraziare e rendere merito ai conducenti dei bus coinvolti nel nubifragio di venerdì scorso che si è abbattuto sulla strada statale 624. Ai due conducenti è stata consegnata una targa per l’eccezionale capacità dimostrata.

“Esperienza, professionalità e capacità di reagire prontamente agli ostacoli imprevisti che la strada può presentare sono caratteristiche che cerchiamo nei nostri autisti e i nostri due colleghi hanno dimostrato ampiamente di possederle tutte – spiega Samuela Scelfo. – Chi è alla guida degli autobus della SAIS Trasporti è al servizio del passeggero e deve pensare prima di tutto al comfort e alla sicurezza di chi viaggia con noi”.

