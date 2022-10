Assistenza anziani e disabili, ad Agrigento sequestrati beni a un'imprenditrice

La Direzione investigativa antimafia, su disposizione del procuratore di Agrigento, Salvatore Vella, e del pm Gloria Andreoli, ha eseguito un sequestro di beni a carico di una imprenditrice agrigentina, attiva nel settore dell’assistenza agli anziani e disabili, indagata per appropriazione indebita ed auto riciclaggio.

L’indagine economico-finanziaria attraverso l’analisi di scritture contabili, libri sociali, movimentazione di rapporti finanziari, nonché copioso altro materiale documentale, ha permesso di ricostruire come l'imprenditrice sia riuscita nel tempo a reimpiegare il denaro provento dell’attività illecita scaturita dalla gestione di una società cooperativa onlus. Sigilli a dieci immobili e due conti correnti bancari, per un valore complessivo di 750 mila euro. Dettagli dell’indagine in una conferenza stampa negli uffici della Procura di Agrigento alle ore 11.

