Canicattì, ladri al liceo scientifico: rubati 6 computer e una cassa acustica

Ladri in azione in istituto scolastico di Canicattì, in provinvca di Agrigento. Ignoti hanno forzato la porta secondaria d'ingresso del liceo Scientifico "Leonardo Sciascia" in via Pier Paolo Pasolini e, dopo aver abbattuto una grata di ferro, si sono introdotto all'interno dell'edificio.

Secondo le prime informazioni i ladri avrebbero portato via sei personal computer portatili in uso alla scuola e una cassa acustica. Sul furto indagano i carabinieri della compagnia di Canicattì che stanno cercando di risalire all'identità dei malviventi.

Lo scorso 27 giugno il cadavere di un trentatreenne, Dario Valerio Pedalino, è stato trovato all’interno dello stesso liceo Scientifico Sciascia di Canicattì. L'uomo è morto dissanguato nel tentativo di sfondare il vetro di una bussola ed entrare nell'istituto per razziare il distributore di snack e bibite.

© Riproduzione riservata