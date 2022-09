Lampedusa, ventidue migranti bloccati lungo la strada di Cala Pisana

Ventidue (egiziani, sudanesi e bengalesi) sono stati intercettati, stamattina, dopo una notte di stop agli sbarchi, lungo la strada di Cala Pisana a Lampedusa. A bloccarli, dopo l’approdo, sono stati i militari della guardia di finanza che hanno anche ritrovato la piccola imbarcazione, salpata da Bengasi in Libia, abbandonata sugli scogli. Sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 1.277 ospiti. Per stamani, su disposizione della Prefettura di Agrigento, è previsto il trasferimento di 40 migranti, fra cui 10 minori, con il traghetto di linea per Porto Empedocle.

