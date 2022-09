Santa Margherita Belice, vuole un lavoro e aggredisce un funzionario del Comune: arrestato

Va al Comune di Santa Margherita Belice in preda alla disperazione per il bisogno di lavorare, e chiede, con veemenza, un’occupazione. Ma il funzionario non gli dà la risposta che lui si attende e così il cinquantunenne va su tutte le furie e aggredisce l’impiegato prima verbalmente e poi fisicamente, minacciandolo anche di morte. Sono stati chiamati i carabinieri che hanno rintracciato il cinquantunenne nella sua abitazione. Ma neanche dinanzi ai carabinieri l’uomo s'è calmato. Avrebbe minacciato di morte anche i militari. E lo avrebbe fatto con in mano un coltellaccio da cucina. Durante la perquisizione domiciliare, gli investigatori sono riusciti a trovare una scacciacani con diversi colpi a salve. Il cinquantunenne, alla fine, è stato arrestato e posto ai domiciliari.

