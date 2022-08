Sciacca, due cinghiali in mare tra lo stupore dei bagnanti: uno muore annegato

Cinghiali in mare a Sciacca. Due esemplari del mammifero, provenienti molto probabilmente dalla zona di campagna intorno alla spiaggia di "Timpi Russi", località balneare in provincia di Agrigento, questa mattina sono entrati in acqua e hanno iniziato a nuotare indisturbati.

I numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia, increduli, hanno prontamente chiesto l'intervento di un natante della Guardia costiera che è sopraggiunto poco dopo.

I militari hanno rilevato a circa un centinaio di metri dalla riva, uno dei due animali morto per annegamento. La carcassa del cinghiale è stata recuperata e sono ancora in corso le operazioni di ricerca del secondo mammifero.

