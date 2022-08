Migranti: ad Agrigento lite in una comunità per minori, in quattro feriti e denunciati

Quattro tunisini minorenni, non accompagnati, sono stati denunciati, dalla polizia alla Procura, per rissa.

La lite fra due diversi gruppi, che si sono presi a colpi di sedia, è scoppiato, a causa di rumori molesti e difficoltà a prendere sonno, in una comunità d’accoglienza di via Picone ad Agrigento.

Quattro ragazzi sono rimasti feriti, uno dei quali con una frattura al polso, e sono stati portati in ospedale. Gli stessi che sono stati identificati e denunciati.

