Agrigento, a San Leone cade un drone durante il concerto di Orietta Berti: ferita una donna

Tragedia sfiorata ieri sera ad Agrigento dove un drone è caduto sulla folla che stava assistendo, a San Leone, allo spettacolo musicale di ferragosto durante il quale si è esibita Orietta Berti.

Un fotografo stava utilizzando l'apparecchio per effettuare le foto aeree ma ad un certo punto il drone è precipitato sulla folla che stava seguendo in piazzale Giglia l'evento tanto atteso, dopo due anni di feste rinviate o in tono minore a causa del Covid.

Fortunatamente, però, nel momento della caduta, l'apparecchio si trovava in posizione più defilata ed è finito sopra una donna che era seduta su una panchina. La signora è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti e per essere medicata. Le sue condizioni non sono gavi.

Rimane da capire quale sia stato il motivo per il quale il fotografo abbia perso il controllo del drone.

Sabato, invece, un corto circuito aveva costretto gli organizzatori ad annullare il concerto dei Subsonica alla Valle dei Templi.

