Incendiate le palme della villa comunale a Canicattì, il sindaco: vandali, li prenderemo

Un incendio doloso ha devastato nella notte la villa comunale di Canicattì (Agrigento). Le fiamme sono state appiccate a 7 palme Washington e a un Ficus. Inceneriti dalle fiamme, le piante cadendo hanno anche distrutto una seduta. Erano le due circa quando sul posto sono accorse tutte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, polizia e carabinieri. Al viale Della Vittoria è giunto anche il sindaco Vincenzo Corbo. Gli investigatori, all’alba, dopo che il rogo è stato spento hanno già acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza posti a presidio della villa comunale. «Ho già organizzato, ed è in corso, una profonda pulizia per fare in modo che la nostra villa comunale torni ad essere fruibile fin da subito. Si tratta dell’ennesimo incendio doloso per Canicattì, un episodio che va condannato con forza sia per i danni che ha creato, sia per il suo significato di inciviltà», ha detto il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. «Ringrazio i vigili del fuoco che intervenendo subito sono riusciti a limitare i danni - ha aggiunto - Sono in contatto con polizia e carabinieri che spero facciano luce, nel minor tempo possibile, su questi atti di puro vandalismo. Atti che condanno fermamente perché stanno turbando l’intera mia comunità. Sono certo che le telecamere di videosorveglianza, poste a presidio della villa, aiuteranno gli investigatori ad individuare chi ha distrutto il nostro splendido angolo verde».

