"Ristorante chiuso per mancanza di acqua", ad Agrigento disagi anche per i b&b

Ad Agrigento l'erogazione di acqua non è regolare e così alcune attività sono state costrette a chiudere nel pieno della stagione turistica estiva. Un vero colpo per l'economia agrigentina. la denuncia arriva dal consigliere comunale ed ex sindaco Lillo Firetto che su Facebook pubblica una foto di un locale del centro storico chiuso perchè senz'acqua.

"Non succedeva da un decennio - scrive l'ex primo cittadino -. Ieri e oggi ad Agrigento manca l'acqua. Ristoranti costretti a chiudere. B&B in grave sofferenza. Tutto ciò nel momento massimo della stagione turistica. Nel momento di massima calura. Un inferno. È nata la società consortile e il servizio è peggiorato enormemente. Il costo delle bollette è rimasto alto ed invariato. Nulla è cambiato solo che oggi manca acqua e i disservizi sono continui. Bisogna molto in fretta cambiare registro perchè il danno economico e di immagine è devastante", conclude.

Tra i tanti commenti e lamentele anche quella di chi fa notare come il problema acqua non sia soltanto al centro storico: "Solidarietà a Fabio Gulotta - scrive Giuseppe Principato -. Ed a tutte le strutture ricettive. A San Leone idem, solo due turni a distanza di un giorno, per cui non si arriva al successivo. Anche i turni seguono una scansione non efficiente per i consumatori. Le bollette sono folli". E poi c'è il post di Carmen Laura Virone che sottolinea come il problema sia diffuso: "Non solo ristoranti, b&b nel centro storico... In via Manzoni, saltano sistematicamente turni, in estate è insopportabile... Per non parlare della sporcizia, prima o poi la gente si ammalerà se non si provvede subito... Molti quartieri sono invivibili".

Un problema, dunque, che coinvolge l'intera città di Agrigento e che non dovrebbe mai verificarsi, a maggior ragione in un periodo dell'anno con un maggior afflusso turistico.

