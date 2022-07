Guasto ad un cavo, Lampedusa senza linee telefoniche: "Entro poche ore tutto risolto"

Le prime segnalazioni risalgono all'inizio di questa settimana: linee telefoniche e connessioni a internet interrotte a Lampedusa e Linosa. Un disagio quando non si riesce a comunicare, soprattutto per chi vive nelle isole. Ma le difficoltà hanno riguardato anche il turismo visto che anche un semplice pagamento attraverso un pos è stato impossibile nelle ultime ore.

Fioccano le proteste sui social, il sindaco Filippo Mannino ora però assicura che entro domani, 28 luglio ogni problema dovrebbe essere risolto. Ma cosa è successo? Un guasto a un cavo sottomarino ha di fatto ulteriormente isolato le Pelagie. Dunque sono subito partiti i lavori che a breve dovrebbero consentire il ripristino delle linee.

Per la verità non è la prima volta che succede un intoppo del genere, visto che in passato è capitato che le stesse navi in transito verso Lampedusa tranciassero il cavo durante il loro percorso.

Antonino Giovanni Maggiore su Facebook scrive: "Ci risiamo con l’interruzione delle linee telefoniche/dati e dei relativi collegamenti. Lampedusa fuori servizio". "Era già stato programmato. Per 3 giorni solo segnali di fumo", è il commento di Santino Brischetto. "Prende solo la linea Tim ma solo mobile, fissa no", spiega Giuseppe Palmisano. Intanto, alberghi e ristoranti chiedono pazienza alla loro clientela attraverso i social e studiano nuovi sistemi per le prenotazioni.

Il sindaco Mannino con un post chiarisce: "Informiamo la cittadinanza ed i turisti presenti nelle Pelagie, che il guasto alle linee telefoniche dovrebbe essere riparato entro la giornata di domani, 28/07/22. Le ditte incaricate dalle compagnie telefoniche stanno lavorando al cavo sottomarino nei pressi di Licata".

