Primi trasferimenti da Lampedusa ma nuovi sbarchi, indagine sull'hotspot

Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Sono 198 dall’alba. Dopo il primo, con 51 persone arrivate, sono approdati altri 5 barconi soccorsi dalla Guardia costiera. Le motovedette hanno intercettato fra 37 e 3 miglia dalla costa natanti con a bordo 20 egiziani (fra cui 3 donne e 5 minori), 22 in fuga da Costa d’Avorio e Camerun (fra cui 7 donne e 1 minore), 67 di Costa d’Avorio ed Egitto e 20 tunisini. La Guardia di finanza, poi, a circa miglio dal porto, ha invece soccorso 18 tunisini su un barchino di 7 metri. Le imbarcazioni sarabbero salpate da El Skhira, Sfax e Kenkennah (Tunisia), Abu Kammash (Libia). La prefettura di Agrigento, intanto, ha varato un consistente piano di alleggerimento dell’hotspot di Lampedusa dove, ieri mattina, si sono sfiorate le 2 mila presenze a fronte di una capienza massima di 350. In 600 sono stati fatti salire sulla nave Diciotti della Guardia costiera e raggiungeranno Porto Empedocle. Altre 300, invece, sono state trasferite in due blocchi di 150 sul traghetto di linea Sansovino e sulla nave militare Foscari. Nell’hotspot dopo gli ultimi arrivi resterebbero circa 1.200 persone a fronte di una capienza di 350 posti.

Intanto la Procura di Agrigento, con a capo il facente funzioni Salvatore Vella, ha concentrato - aprendo un fascicolo 45 senza indagati o ipotesi di reato- l’attenzione sull’hotspot di Lampedusa e sulla sua gestione da parte della cooperativa Badia Grande. Il modello 45 raccoglie atti che necessitano di accertamenti preliminari che, nel caso del centro d’accoglienza di Lampedusa, sono ancora in corso e in fase di approfondimento. Soltanto se verranno ravvisati illeciti, i pm procederanno a iscrivere indagati nel registro per ipotesi determinate.

