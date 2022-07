Licata, a fuoco alberi e sterpaglie in contrada Nicolizia: le fiamme sfiorano le case

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi (sabato 16 luglio) a Licata, nella zona collinare, in contrada Nicolizia. Per cause ancora da accertare le fiamme hanno avvolto alberi e sterpaglie all'interno di un terreno incolto.

I residenti delle ville intorno al terreno hanno tempestivamente lanciato l'allarme e chiesto l'intervento delle autobotti del vigili del fuoco che sono giunte sul posto. Sono intervenuti anche i volontati della Protezione civile e di una associazione locale per mettere in sicurezza la zona a tranquillizzare i residenti, impauriti dalle fiamme che hanno lambito alcune abitazioni.

Dopo circa due ore i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio che ha parzialmente danneggiato una casa abbandonata. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Licata che, dopo aver eseguito i rilievi, hanno dato il via alle indagini per risalire alla cause del rogo.

Lo scorso 12 luglio un incendio è divampato sulla Palermo-Agrigento, in direzione del capoluogo siciliano, subito dopo il bivio Manganaro. A prendere fuoco, un camion il cui autista, accortosi in tempo del principio del rogo, è sceso immediatamente dal mezzo. L'autocarro in pochissimo tempo è stato avvolto dalle fiamme e completamente distrutto e si è levata una densa nube nera. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

