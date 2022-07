Con 9 barchini su Lampedusa, 144 migranti sbarcano nella notte

Sono 144, con 9 diversi barchini, i migranti che sono giunti durante la notte a Lampedusa (Ag). Tutti sono stati portati nell’hotspot di contrada Imbriacola dove ieri mattina c’erano 345 persone. Sempre ieri sono stati trasferiti prima in 40 su traghetto di linea per Porto Empedocle, poi 60 con motovedetta della Capitaneria e poi altri 80 con la motonave Cossyra giunta all’alba a Porto Empedocle. Nell’hotspot erano, dunque, rimasti in 165. Ma stamani, dopo la raffica di sbarchi, risultano esserci 309 ospiti. Fra i migranti sbarcati durante la notte, dopo essere stati soccorsi dalle motovedette della Guardia di finanza e Capitaneria, anche donne e minori.

© Riproduzione riservata