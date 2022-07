Lampedusa, è morto il bambino di 4 anni infettato da un batterio

Lampedusa è sgomenta e a lutto per la morte del piccolo Domenico Bandieramonte di 4 anni, deceduto durante la notte dopo una odissea tra gli ospedali siciliani. Era ricoverato per un virus intestinale e infettato da un batterio che gli ha devastato tutti gli organi e provocato un edema cerebrale. L’intera comunità lampedusana, con in testa il sindaco Filippo Mannino, si è mobilitata per sostenere e aiutare la famiglia. Tra le iniziative anche una fiaccolata.

Il piccolo è morto all’ospedale pediatrico di Taormina, dove, dicono i familiari, hanno fatto di tutto per tenerlo in vita. La famiglia accusa: «Al San Marco di Catania gli hanno fatto prendere l’infezione». «Voglio giustizia - ha dichiarato affranta la madre Ambra Cucina - non si può entrare in ospedale per un banale virus intestinale, infettarsi con un batterio e finire in questo modo».

Lampedusa è mobilitata. Il gruppo Facebook Società Aperta Lampedusa Linosa pubblica una foto0 del bambino accompagnata da questo testo: «Stasera ci sarà una stella in più che illuminerà il nostro cielo. Purtroppo il piccolo Domenico non è più con noi. Tutta l’Italia, nel giro di poche ore, si è mossa per cercare di aiutare Domenico in questa corsa contro il tempo. La salma è stata sottoposta a sequestro da parte della Procura della Repubblica per degli accertamenti. Confidiamo nella magistratura affinché si possa dare #Giustizia al piccolo Domenico».

