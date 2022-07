Avevano l'assicurazione falsa, ma erano stati truffati: tre denunce nell'Agrigentino

Amara sorpresa per due licatesi che viaggiavano sulle proprie auto ignari di possedere assicurazioni false. A scoprire la truffa, la polizia attraverso due distinti controlli sulle strade.

Un giovane bloccato dagli agenti e trovato senza polizza è stato multato e invitato a presentare la polizza in commissariato. Dopo qualche giorno l'uomo si è presentato in commissariato e lì gli agenti hanno scoperto che il documento era falso e, quindi, il veicolo era privo di copertura assicurativa. Dagli accertamenti è stato scoperto che il giovane era stato truffato. In pratica, dopo essersi collegato tramite internet ad un noto sito di offerte on-line, alla ricerca di una polizza assicurativa per la sua autovettura, era stato contattato sul cellulare da un uomo, successivamente individuato nell’odierno indagato, presentatosi come assicuratore, che proponeva un contratto assicurativo con una nota compagnia. Il giovane truffato, dopo aver ricevuto tramite email la proposta di copertura assicurativa per il proprio veicolo, ritenendola molto conveniente, la accettava ed effettuava, come concordato con il presunto assicuratore, una ricarica su una carta prepagata e, dopo poco tempo, riceveva tramite email il contratto assicurativo ed il certificato di assicurazione relativo al proprio veicolo, documenti apparentemente reali. Dalle indagini, effettuate anche con accertamenti informatici, gli agenti hanno individuato l’autore della truffa, un campano già noto alle forze dell'ordine per fatti analoghi.

Nelle stesse ore, un altro licatese si è recato in commissariato per presentare una denuncia: dopo aver richiesto un preventivo per la copertura assicurativa del proprio veicolo su una nota piattaforma on-line ed aver effettuato il relativo pagamento con bonifico bancario, non ricevendo il certificato di assicurazione né tantomeno il contratto assicurativo in originale, intuiva di essere stato truffato, per cui decideva di rivolgersi alla polizia. Dalle indagini, gli agenti sono risaliti all’autore della truffa di Napoli che si sarebbe avvalso della complicità di un altro uomo, successivamente individuato in un extracomunitario anch’egli residente nel napoletano. Entrambi gli indagati risultano gravati da numerosi precedenti giudiziari per reati di truffa, specificatamente per la stipula di falsi contratti assicurativi.

I tre truffatori, due quarantenni campani ed un extracomunitario, sono stati denunciati per truffa aggravata commessa tramite rete internet.

