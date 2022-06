Agrigento, fa bancomat e scorda i soldi: il cliente successivo ringrazia

Fa bancomat, in uno sportello del Villaggio Peruzzo ad Agrigento, ritira lo scontrino e la carta elettronica, ma lascia nel cassetto i soldi: 200 euro. Arriva alla macchina, appena pochi metri di distanza, e si accorge di non aver preso i soldi. Torna, naturalmente, subito indietro, ma dei soldi non c’era più traccia. Alle sue spalle c’erano però, mentre lui stava effettuando il prelievo di denaro, due o tre utenti in fila. Chiede, inevitabilmente, spiegazioni. Ma tutti riferiscono di non aver trovato, né preso nulla. Il primo dei sospettati – per l’agrigentino di mezza età – non può che essere la persona che era in fila, immediatamente dopo di lui. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Concetta Rizzo

© Riproduzione riservata