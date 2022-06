Agrigento, ruba un monopattino e dopo giorni viene identificato e denunciato

Si impossessa – secondo l’accusa formalizzata dai carabinieri in Procura – del monopattino di un sessantanovenne e pensa di farla franca. I carabinieri di Agrigento, dopo una breve attività investigativa, riescono a ritrovare e recuperare il monopattino e ad identificare, e denunciare, il giovane ritenuto l'autore del furto. A finire nei guai è stato un ventiduenne agrigentino, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane – stando alle ricostruzioni formalizzate dagli investigatori in Procura – si è impossessato del monopattino, lasciato momentaneamente in via Amari, lo scorso 16 giugno. Riteneva, verosimilmente, di non avere lasciato tracce. Il proprietario, sessantanovenne agrigentino, ha formalizzato subito, a carico di ignoti, una denuncia. E i carabinieri hanno avviato indagini e accertamenti. Sabato scorso i militari dell’Arma della stazione di Villaseta sono arrivati ad una svolta: hanno recuperato il monopattino e identificato e denunciato il presunto autore del furto.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE