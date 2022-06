In Sicilia il superyacht dello sceicco del Qatar Al Thani: fotografato a Capo Rossello

Dopo aver fatto mostra di sé su e giù per lo Stivale, uno degli yacht più grandi al mondo, quello dell’ex primo ministro del Qatar, lo sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, è stato avvistato anche in Sicilia. Prima nel Ragusano, poi nel mare di Capo Rossello, a Realmonte.

Al Mirqab, imbarcazione lunga ben 133 metri, non è certo passata inosservata ai bagnanti che prendevano il sole in spiaggia. E c'è anche chi ha postato foto su Facebook come Cesco Lombardo che ha immortalato lo yacht da uno stabilimento balneare della zona.

Un po' tutti si sono chiesti a chi appartenesse il lussuoso natante. Si pensava all'inizio che fosse di Zlatan Ibrahimovic, poi però le ricerche su Google e gli avvistamenti degli ultimi giorni hanno lasciato intuire che si trattasse dell'ex primo ministro del Qatar noto agli amanti del calcio anche per aver acquisito nel 2011 la squadra francese del Paris Saint-Germain.

A Capo Rossello i bagnanti hanno notato la grande festa a bordo e musica ad alto volume, mentre vari gommoni e moto d’acqua uscivano dall'imbarcazione.

Il superyacht è stato costruito nel cantiere navale Peters Schiffbau Wewelsfleth, in Germania nel 2008. Colpisce la sua lunghezza di 133 metri e la larghezza di 19 metri e può ospitare fino a 21 persone in 10 suite, ciascuna con soggiorno, bagno e camera matrimoniale.

