A Lampedusa cinque sbarchi con 91 migranti, 500 persone lasciano l'hotspot

Cinquecento migranti si sono lasciati alle spalle l’hotspot di Lampedusa e sono stati imbarcati sulla nave Diciotti della guardia costiera diretta a Trapani. Nella struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola sono rimasti in 575, a fronte dei 350 posti disponibili. A Trapani - domattina 19 giugno - i poliziotti della questura di Agrigento notificheranno gli ordini di espulsione firmati dal questore.

Una madre e la figlia sono state trasferite, con elisoccorso del 118, in un ospedale di Palermo. La piccola si è fatta male ed è stato necessario portarla in ospedale.

Cinque gli approdi, con un totale di 91 migranti, che si sono registrati oggi a Lampedusa. L’ultimo sbarco, in ordine di tempo, è stato di trenta tunisini, fra cui 6 donne e 10 minori. A rintracciare l’imbarcazione di 7 metri, partita da Sfax, sulla quale erano alla deriva, sono state le motovedette della guardia di finanza e della Capitaneria. Fra gli sbarcati, durante i controlli sanitari effettuati a molo Favarolo, è stato accertato un caso di scabbia.

Sessantuno, invece, i migrati arrivati, con 4 diversi barchini, fra la notte e l’alba. In mattinata, a 3 miglia dalla costa, la motovedetta 119 Vitali della Guardia di finanza ha intercettato una imbarcazione di 7 metri con 20 tunisini, fra cui 3 donne e 6 minori. Durante la notte erano state bloccate tre carrette con 17 persone, fra cui 1 minore e 7 donne, originari di Camerun, Guinea e Sierra Leone; un natante con 12 tunisini, fra cui 3 donne e 1 minore e una barca di 6 metri con altri 12 tunisini. Le imbarcazioni risulterebbero essere partite – secondo quanto è emerso - da Sfax e Jerba. Tutti i gruppi sono stati portati all’hotspot dove, in mattinata, c’erano 1.047 ospiti e dove, in serata, sono invece rimasti in 575.

Nei giorni precedenti, sempre con l’obiettivo di alleggerire le presenze all’hotspot di Lampedusa, la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, aveva fatto fare un primo trasferimento, sempre con la nave «Diciotti», di 602 migranti che sono stati sbarcati a Porto Empedocle. Appare scontato che gli spostamenti, forse soltanto con il traghetto di linea, continueranno anche nei prossimi giorni. I pattugliamenti sotto costa, ma anche al largo, vanno intanto, comunque, avanti, grazie alle motovedette della guardia di finanza e della Capitaneria.

