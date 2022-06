Altri 77 migranti arrivano a Lampedusa su un barcone. L'hotspot al collasso

Altri 77 migranti - è il secondo sbarco della giornata - sono giunti a Lampedusa. A soccorrere il barcone in legno di 12 metri, partito da Kerkenna, è stata una motovedetta della Guardia di finanza. I sedicenti egiziani, marocchini e tunisini, fra cui una donna al terzo mese di gravidanza, e 5 minori, quattro dei quali non accompagnati, sono stati portati all’hotspot.

Nella notte sodici tunisini sono sbarcatia Lampedusa dopo che il barchino di 5 metri, partito da Djerba, sul quale viaggiavano è stato intercettato nelle acque antistanti all’isola.

Tutti sono stati portati all’hotspot dove, dopo il trasferimento di ieri sera di 602 persone sulla nave Diciotti della Guardia costiera, si trovano 1.068 ospiti, a fronte di 350 posti disponibili. Intanto la Diciotti della Guardia costiera è giunta a Porto Empedocle. I richiedenti asilo politico verranno dislocati in varie strutture d’accoglienza della penisola, mentre chi non ha diritto a rimanere in Italia rimarrà temporaneamente a disposizione della questura di Agrigento.

