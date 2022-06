Incidente a Licata, si schianta con l'auto contro un'altra vettura e un muro: un ferito grave

Incidente la scorsa notte in via Caduti in guerra, nel quartiere Fondachello, a Licata, e un uomo è rimasto ferito in maniera grave. Si tratta di un giovane che era alla guida di una Smart. Per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura e si è schiantato contro la Bmw parcheggiata. Dopo l'urto, la Smart sarebbe carambolata sopra, andando poi a sbattere contro la recinzione di una villetta della zona, danneggiandola. L'auto è andata distrutta e il giovane alla guida rimasto tra le lamiere.

Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia di Licata e un'ambulanza. I sanitari hanno soccorso il ferito e trasportato presso l'ospedale. Il giovane è ricoverato al San Giacomo d’Altopasso e i medici si sono riservati la prognosi sulla vita.

Gli agenti hanno eseguito i rilievi e gli accertamenti del caso e soltanto dopo un attento esame si potrà capire cosa sia realmente accaduto e se ci sono altri veicoli coinvolti.

