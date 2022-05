Drammatico scontro: muore diciannovenne di Campobello di Licata, sette feriti

Tragico incidente stradale tra Naro e Campobello di Licata, nell'Agrigentino. Il bilancio è di un morto e sette feriti. A quanto si apprende, la vittima era a bordo di una Opel Corsa in compagnia di amici, rincasavano dopo aver trascorso insieme il sabato sera. Dalle prime ricostruzioni, pare che la vettura si sia scontrata con una Fiat Punto, sfondando il guardrail e finendo in una scarpata. Al volante c'era un 27enne di Licata. Coinvolta anche una terza macchina, anche questa una Opel Corsa, guidata da un 52enne di Caltanissetta.

La vittima è Angelo Scardaci, un 19enne residente a Campobello di Licata, ma originario di Canicattì. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, il ragazzo respirava ancora. Portato all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, è morto poco dopo. I feriti sono stati portati negli ospedali di Agrigento, Canicattì e Licata. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Grave anche una ragazza che era sulla stessa vettura della vittima. A Campobello di Licata, paese dove si voterà in giugno per il rinnovo dell'amministrazione comunale, sono state annullate tutte le iniziative elettorali e di spettacolo

