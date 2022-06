Incidente a Favara, si schianta con l'auto contro un muretto: 2 feriti, grave una donna

Incidente a Favara, lungo viale Berlinguer. Un'auto si è schiantata contro il guard-rail e i due occupanti sono rimasti feriti. Il conducente di una Fiat Idea, un rumeno di 3o anni, intorno all'una, ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente contro un muretto, che si è poi ribaltato. A bordo, insieme a lui, c'era una connazionale che nell'impatto ha subito conseguenze più gravi.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Agrigento che hanno compiuto i rilievi del caso. Prestate le prime cure, i due, entrambi feriti, sono stati trasferiti all'ospedale San Giovanni di Dio. Le condizioni della donna hanno costretto i sanitari al ricovero nel reparto di Terapia Intensiva, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Il conducente, invece, è stato sottoposto all'alcool test, risultando positivo. Per il 30enne lievi ferite e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

