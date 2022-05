Licata, violenze e minacce di morte per fargli lasciare la casa popolare: 4 nei guai

Violenze e minacce di morte affinché la famiglia abbandonasse, in loro favore, l’alloggio popolare occupato. Ma le vittime si sono rivolte ai carabinieri che hanno dato applicazione ad una misura cautelare, disposta dal gip del tribunale di Agrigento, di divieto di dimora a Licata. Sono 4 i licatesi che - per tentata estorsione continuata e in concorso - devono lasciare la città del Faro. Si tratta di componenti della stessa famiglia: dai 41 ai 21 anni.

