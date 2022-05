Fuggono da una comunità di Agrigento: bloccati 5 minori stranieri diretti a Palermo

Avevano deciso di fuggire dal centro di accoglienza per rifarsi una vita ma sono stati bloccati alla stazione di Agrigento. È la storia di 5 minori stranieri, di età compresa tra 16 e 17 anni provenienti dal Corno d'Africa, che erano ospiti all'interno di una comunità in provincia di Agrigento e che hanno deciso tutti insieme di fuggire, eludendo qualsiasi tipo di sorveglianza.

I 5 erano arrivati alla stazione e stavano per prendere un treno con destinazione Palermo quando gli agenti della Polizia ferroviaria li hanno bloccati chiedendo loro i documenti. Gli agenti, immediatamente, hanno capito che i ragazzi erano fuggiti dalla comunità e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, li hanno riaffidati alla struttura da cui erano fuggiti.

Non è la prima volta che la polizia ferroviaria rintraccia persone straniere in procinto di salire sui treni, o appena scese, che hanno abbandonato le comunità in cerca di fortuna. In tantissimi scelgono di andare al Nord Italia o all'estero e c'è anche chi fugge per raggiungere parenti. Da gennaio ad aprile 2022, in tutta la Sicilia, la Polfer ha rintracciato 43 persone di cui 34 minori.

