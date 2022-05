Siculiana, rissa alla festa del Santissimo Crocifisso: 5 feriti

Rissa a Siculiana durante i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, le celebrazioni dedicate al Cristo Nero che si svolgono ogni 3 di maggio, e 5 feriti. È accaduto ieri sera. Si tratta di giovani ventenni, appartenenti a due gruppi, che dopo un diverbio, sembrerebbe nato per una battuta di troppo, si sarebbero cominciati a spingere, fino a prendersi a pugni. La rissa è scoppiata in pieno centro e chi ha assistito alla scena ha subito allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri ma nessuno ha voluto formalizzare denuncia. Il bilancio è comunque di 5 feriti che si sono recati tutti presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Hanno riportato traumi in varie parti del corpo e dopo le cure sono stati dimessi.

I festeggiamenti a Siculiana sono iniziati lo scorso 29 aprile e si sono conclusi ieri sera: detta anche la festa “di lu tri di maiu” è la più tradizionale e antica del paese e ogni anno attira nella cittadina agrigentina, migliaia di devoti da tutta la Sicilia. Ogni 3 maggio, ultimo giorno, il simulacro viene portato in processione per le vie del centro storico, con bruschi movimenti e picchiate della vara che la credenza popolare attribuisce alla volontà del Santo.

