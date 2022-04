Incidente tra Eraclea Minoa e Ribera, muore un operatore turistico

Mortale incidente sulla strada statale 115, tra gli svincoli di Borgo Bonsignore di Ribera e di Eraclea Minoa. Vittima è un operatore turistico Vincenzo Spagnolo, quarantatrè anni, di Ribera che viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata.

Trasportato in fin di vita dagli operatori del 118 all’ospedale di Sciacca, il centauro ha cessato di vivere al pronto soccorso del Giovanni Paolo II. La dinamica dell’incidente nel quale Vincenzo Spagnolo ha perso la vita ancora non è del tutto chiara. Pare che con la sua moto si sia scontrato con un’autovettura, ma in questo momento sulla dinamica del sinistro è in fase di verifica da parte degli agenti del distaccamento della Polizia stradale di Sciacca. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Calogero Giuffrida

