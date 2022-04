Tragico schianto tra due auto sulla Statale Palermo-Sciacca, muore una donna

Una donna ha perso la vita in un incidente sulla strada statale 624 Sciacca-Palermo. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate nei pressi della località Piana, in territorio di Sciacca. Ci sono anche delle persone ferite e sottoposte ad accertamenti, tra cui un bambino. Tutti sono stati trasferiti con le ambulanze nel vicino ospedale Giovanni Paolo II” Sul posto, oltre ai soccorritori, i carabinieri ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca.

in aggiornamento

