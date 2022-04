Operaio morì al parco eolico di Caltabellotta, assolti i quattro imputati

L’assoluzione dei quattro imputati accusati di concorso in omicidio colposo è stata disposta dal giudice monocratico del Tribunale di Sciacca Dino Toscano nel processo per la morte di Michele Petruccio, di 22 anni, di Menfi, l’operaio specializzato deceduto il 28 febbraio 2013 in un incidente nel parco eolico di Caltabellotta. L’assoluzione di tutti gli imputati era stata sollecitata anche dal pubblico ministero, Michele Marrone. L'ha decisa ieri il giudice, perché «il fatto non sussiste».

Un servizio di Giuseppe Pantano sul Giornale di Sicilia in edicola, edizione di Trapani-Agrigento.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE