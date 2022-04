Burgio, Palazzo "De Martino" nel mirino dei ladri: rubate piastrelle del 1870

Palazzo De Martino di Burgio nel mirino dei ladri. Ignnti si sono intrufolati nella storica struttura in corso Vittorio Emanuele nel comune dell'Agrigentino e hanno trafugato 65 metri quadrati di piastrelle risalenti al 1870. A scoprire il furto una donna che ha prontamente allertato le forze dell'ordine.

I carabinieri della stazione di Burgio, coordinati dai militari di Sciacca, hanno dato il via alle indagini per risalire all'identità dei malviventi che hanno messo a segno il furto senza lasciare tracce.

Al via anche le ispezioni per verificare se nella zona nella quale è avvenuto il furto fossero presenti le telecamere di videosorveglianza funzionanti e utili per identificare i ladri.

