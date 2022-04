Due scontri in poche ore nell'Agrigentino, due morti e una donna ferita

Due incidenti in poche ore nell'Agrigentino, due persone sono morte e una donna è rimasta ferita. Un cinquantaseienne, Ernesto Casella, di Caltagirone, è morto lungo la statale che collega Agrigento con Raffadali. Nel sinistro - all’altezza del bivio di contrada Borsellino - sono state coinvolte una Xsara Picasso e una Renault Kajar. Il cinquantaseienne era al volante della prima vettura. Sull’altra c’era invece una donna che è rimasta gravemente ferita e che è stata portata all’ospedale «San Giovanni di Dio» di Agrigento. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, due ambulanze del 118 e i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento. L’impatto fra le due macchine è stato frontale e violentissimo. Il cinquantaseienne è morto sul colpo.

Un'altra persona è morta sulla strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” in uno scontro tra due auto all’altezza di Joppolo Giancaxio (AG). La strada è stata chiusa per un paio d'ore e il traffico nelle due direzioni indirizzato sulla viabilità locale limitrofa. Sul posto presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione.

