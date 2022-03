Raffica di furti a Canicattì: un magazzino "visitato" 2 volte in un mese

Continuano i furti a Canicattì con abitazioni "visitate" anche 2 volte in un mese. È il caso del magazzino di un’abitazione rurale, di contrada Calici, dove è stata rubata una motozappa e già lo scorso febbraio il proprietario aveva subito il furto di diversi attrezzi da giardinaggio.

Un altro furto, invece, è avvenuto in una casa di via Varese dove sono state sottratte 3 paia di scarpe da uomo ed altrettante tute da ginnastica. I poliziotti chiamati dal proprietario hanno trovato alcune scatole con vestiti lasciate sul pavimento.

E ancora, un'abitazione di due piani disabitata di via Vignola è stata "visitata" dai ladri che hanno messo tutto a soqquadro. In quest'ultimo caso, i ladri sono entrati nell'abitazione da una finestra del pianterreno, hanno gettato a terra cassetti dell'armadio, vestiti e lenzuola e hanno anche svuotato alcune confezioni di zucchero sul tavolo. A presentare la denuncia è stata il nipote della proprietaria dell’abitazione. Ad indagare in tutti e tre i casi è la polizia che sta anche accertando la presenza di impianti di videosorveglianza.

