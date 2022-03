Il sottosegretario arriva a Favara e i ladri rubano 25 tablet e 7 pc da una scuola

Un altro furto nelle scuole della Sicilia, stavolta in provincia di Agrigento, proprio nel week-end alla vigilia della visita del sottosegretario all’istruzione Barbara Floridia, senatrice del M5S, che oggi è stata prima alla Don Bosco di Ravanusa per poi andare a Favara, alla scuola media Mendola. E proprio a Favara, si è consumato il furto, dentro la media Capitano Vaccaro di via Compagna. Quasi un biglietto da visita all'esponente del governo Draghi.

Ingente il bottino: i ladri sono riusciti ad entrare nella struttura e a rubare 25 tablet e 7 personal computer. Un'indagine è stata avviata dai carabinieri della tenenza di Favara. «Il danno è stato fatto soprattutto a quelle famiglie che non possono permettersi che i propri figli abbiano un tablet», ha commentato il dirigente scolastico Rosetta Morreale. La scuola fa parte dell'Istituto comprensivo Bersagliere Urso-Mendola. A scoprire l'irruzione, ieri mattina, è stato il personale della Capitano Vaccaro, al momento della riapertura per l'inizio delle lezioni.

Il sottosegretario Barbara Floridia, una volta arrivata a Favara, ha parlato della possibilità di utilizzare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per l'edilizia scolastica in città, a partire dal plesso Barone chiuso per inagibilità e poi, negli anni, preso d'assalto dai vandali.

© Riproduzione riservata