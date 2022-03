Nonna Carmela Iapichino ha spento 104 candeline: grande festa a Licata

Nuovo traguardo per una centenaria in Sicilia. Ieri nonna Carmela Iapichino ha compiuto 104 anni e ha festeggiato insieme alla sua numerosa famiglia e al pronipote che di anni ne ha compiuti, invece, 4. Carmela è la mamma di Armando ed Ada, medici di Licata, ed è la suocera di Francesca Muscarella, una grande appassionata di sport a Licata.

Nonna Carmela ha vissuto una giornata in famiglia con figli, nuora, nipoti e pronipoti, ha spento le candeline della torta e ha voluto ringraziare i tanti che da ieri le fanno gli auguri.

Anche il sindaco di Licata, Pino Galanti, ha voluto inviarle un messaggio di auguri che è stato molto gradito dalla donna.

Soltanto due giorni fa a Calatafimi Segesta la maestra Antonina Culmone aveva festeggiato i 100 anni. Primogenita di 6 figli, è nata a Calatafimi il 04/03/1922 da una famiglia molto religiosa e aveva trascorso la sua vita a servizio della chiesa e dei bambini, insegnando prima a Marettimo e Pantelleria e poi anche per molti anni in una scuola rurale a Calatafimi in contrada Forni/Eredità.

