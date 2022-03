Niente scontrini all'uscita dei negozi ad Agrigento: blitz dei finanzieri e sanzioni

Blitz della guardia di finanza contro la mancata emissione degli scontrini fiscali. Negozi di vario genere, bar, panifici e anche edicole sono passate al setaccio dei finanzieri che hanno constatato una decina di esercizi commerciali che non emettevano le ricevute e sono stati sanzionati. I controlli sono stati effettuati in centro città. La maggior parte dei clienti all’uscita degli esercizi commerciali è stata trovata con lo scontrino in mano ma qualcuno non l’aveva.

Nessuna sanzione per gli acquirenti, come prevede la nuova legge di Bilancio del dicembre 2021 ma solo per i titolari, di quegli esercizi commerciali, che si erano "dimenticati" di emettere lo scontrino. Le multe vanno da un minimo di 250 euro ad un massimo di 4 mila.

Addirittura, i finanzieri di Agrigento hanno trovato una edicola senza registratore di cassa, che adesso rischia la sanzione maggiore.

