Agrigento, fugge all'alt dei carabinieri e si ribalta con l'auto: scatta la denuncia

Sarebbe potuta finire nel peggiore dei modi la fuga di un automobilista all'alt dei carabinieri. Durante i controlli nel quartiere di Villaseta, una vettura, guidata da un 25enne, non si è fermata al posto di blocco dei militari e, a causa della fuga a gran velocità, si è ribaltata. A bordo c'erano 3 persone, l'autista e due ragazzi.

L'auto, appena è fuggita, è stata inseguita dai carabinieri ma, a causa dell’elevata velocità e di una manovra azzardata, si è ribaltata. I tre sono rimasti illesi e il conducente, che si è anche rifiutato di sottoporsi all’esame dell’etilometro, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e dovrà rispondere del rifiuto dell'alcoltest.

Precedentemente, altre due vetture non si erano fermate all'alt, sempre a Villaseta: prima due auto, che procedevano in fila, non si sono fermate in via Caduti di Marzabotto. Le due vetture sono state inseguite e bloccate dai carabinieri che hanno denunciato un 38enne e un 45enne. Entrambi sono stati, appunto, denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, ma il trentottenne dovrà rispondere anche del rifiuto di sottoporsi all’etilometro.

