Casteltermini, stop alla vigilanza fissa: i migranti fuggono dal centro antiCovid

Cancellata la vigilanza fissa, da parte delle forze dell’ordine, sui centri d’accoglienza di Casteltermini che ospitano migranti in stato di sorveglianza sanitaria antiCovid. Gli ospiti, a piccoli gruppi, si allontanano quindi senza incontrare nessun ostacolo. Una quarantina circa quelli che sono riusciti, nel giro di pochi giorni, a far perdere le loro tracce. La loro destinazione è una soltanto: Agrigento da dove potranno poi prendere treni o autobus per il Nord Italia. Nelle due strutture sono rimasti una trentina circa di ospiti.

