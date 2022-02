Secondo raid vandalico contro le automobili ad Agrigento, 10 danneggiate

Nuovo raid vandalico ad Agrigento: nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno danneggiato circa dieci vetture posteggiate lungo via Gioeni. La scoperta è stata fatta domenica mattina quando i proprietari delle auto, tutti residente della zona, le hanno riprese.

Le vetture avevano gli specchietti retrovisori divelti o frantumati e un'automobile aveva il paraurti rotto e la carrozzeria danneggiata in più parti. Nessuno avrebbe udito rumori sospetti nella notte. I proprietari hanno presentato denuncia e gli investigatori stanno appurando la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona.

Quello dello scorso week end è solo uno degli atti vandalici registrati in città: soltanto 7 giorni prima, alcune persone, con un tavolino del bar, hanno danneggiato due autovetture che erano posteggiate lungo il ciglio della strada. E con lo stesso tavolo hanno, poi, mandato in frantumi il vaso di ceramica che era stato collocato, dall’amministrazione comunale, per dare decoro, nell’ambito dei lavori di riqualificazione di salita Madonna degli Angeli, al pozzo e alla scalinata.

