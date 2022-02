Racalmuto, paga 7.500 euro ma il trattore non arriva: 4 denunciati

Ha pagato 7.500 euro con un bonifico per acquistare un trattore offerto a quel prezzo in un annuncio on line. Prima di bonificare la somma ha preso accordi con il presunto venditore. Poi però il mezzo agricolo non è mai stato consegnato. Vittima del raggiro un uomo di Racalmuto, che ha denunciato

il fatto ai carabinieri.

Sarebbe stato truffato dopo aver pagato, con bonifico, la somma di 7500 euro per l'acquisto di un trattore. Presunta vittima un operaio 43enne di Racalmuto che non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri della locale Stazione.

Le indagini condotte dai militari dell’Arma della stazione di Racalmuto hanno permesso di individuare 4 persone, due calabresi e due immigrati, per i quali è scattata la denuncia. Sono accusati a vario titolo di truffa aggravata in concorso e favoreggiamento reale.

