Un momento dei soccorsi ai 239 migranti, ieri, nel mare Mediterraneo Centrale, tratti in salvo dal pattugliatore di squadra 'Aviere' della marina militare. Uno dei 'passeggeri' per motivi di salute è stato trasferito con une elicottero AB 212 all'ospedale civile di Lampedusa. Gli altri migranti - 173 uomini, 37 donne e 30 minorenni - sono stati trasbordati a bordo del rimorchiatore d'altura norvegese 'Siem Pilot', 4 ottobre 2015. ANSA/MARINA MILITARE ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++