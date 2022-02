Canicattì, Gallo nuovo primario del pronto soccorso: nisseno, arriva da Palermo

Salvatore Gallo è il nuovo direttore del pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Ne dà notizia in una nota l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Il nuovo primario, vincitore di concorso, è stato ricevuto ieri dal commissario straordinario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia per la formale sottoscrizione del contratto. Salvatore Gallo, 56 anni, di Caltanissetta, arriva dall’Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo. All’ospedale di Canicattì assumerà l’incarico per la durata di cinque anni.

© Riproduzione riservata