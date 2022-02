Licata, con lo scooter finisce contro un palo: muore a soli 15 anni

È morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo il quindicenne, Enrico Bonello, che era rimasto coinvolto, la notte scorsa, in un incidente stradale in via Fiume Vecchio, a Licata. L’adolescente, in sella al suo scooter, si era schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. Prima era finito, in prognosi riservata, al pronto soccorso dell’ospedale «San Giacomo d’Altopasso» e poi è stato trasferito, in elisoccorso, all’ospedale «Villa Sofia» di Palermo. Le cause dell’incidente risultano essere ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Licata.

