Canicattì, incendiata l'auto di un ausiliario del traffico: indagini

Un'auto divorata dalle fiamme qualche giorno fa di Canicattì. La vettura, una Mercedes classe C, apparteneva ad un ausiliario del traffico del Comune di Canicattì. Si trovava parcheggiata in via Sandro Pertini, angolo via Giudice Saetta, e subito è scattato l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri della locale compagnia. I pompieri hanno spento le fiamme e i carabinieri hanno subito avviato le indagini.

I militari hanno ascoltato l'ausiliare del traffico e individuando eventuali telecamere di videosorveglianza nella zona. Al momento la matrice dell'incendio è ancora in corso d’accertamento. Massimo riserbo da parte dei carabinieri che stanno seguendo le indagini.

