Lampedusa, la nave Aita Mari con 176 migranti chiede un porto

Nessun porto assegnato ancora alla nave Aita Mari di Salvamento maritimo humanitario con 176 migranti a bordo. Autorizzata due sere fa ad ancorare a Lampedusa per ripararsi dal maltempo, adesso deve spostarsi altrove. «Aita Mari - spiega la ong spagnola - deve lasciare la costa di Lampedusa, dirigendosi a est della Sicilia a causa del grande temporale e delle onde di oltre 5 metri in arrivo. A bordo, ci sono 176 persone, compresi i bambini, temiamo per loro».

