I 176 migranti sulla Aita Mari sbarcheranno a Lampedusa

I 176 migranti salvati dalla nave ong spagnola Aita Mari sbarcheranno a Lampedusa che è stato assegnato quale porto sicuro. Gli appelli, da parte dell’equipaggio, si erano susseguiti perché già da stanotte il mare è grosso, con onde alte anche 5 metri.

La nave era stata costretta a restare in mare a causa del maltempo. «Aita Mari - spiega la ong spagnola - deve lasciare la costa di Lampedusa, dirigendosi a est della Sicilia a causa del grande temporale e delle onde di oltre 5 metri in arrivo. A bordo, ci sono 176 persone, compresi i bambini, temiamo per loro».

