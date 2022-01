È morto l'uomo che a Licata ha ucciso il fratello, la cognata e due nipoti minorenni

Prima ha ucciso quattro familiari, tra cui due minori di 15 e 11 anni, e poi si è sparato l'autore della strage avvenuta in via Riesi, a Licata. Per un po' è rimasto in fin di vita, è stato intubato e trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni sono rimaste gravissime fino a alle 12.30 circa, quando l'uomo è spirato.

È morto, dunque, Angelo Tardino, 48 anni, incensurato. Ha ucciso a colpi di pistola il fratello Diego, la cognata Alessandra Ballacchino e due nipoti, un ragazzo e una ragazza, prima di fuggire. Braccato dei carabinieri, ha deciso di togliersi la vita in una strada distante dal luogo della strage, in contrada Safarello. Si è sparato mentre era al telefono con i carabinieri. Era stato rintracciato dagli investigatori, che erano ormai sulle sue tracce e che hanno cercato di convincerlo a costituirsi. Quando ormai l’uomo sembrava incline ad arrendersi e raggiungere la caserma, i militari hanno sentito al telefono uno sparo e hanno capito che il fuggitivo si era sparato. Ma non è riuscito a togliersi la vita sul colpo, è stato portato in ospedale ed è morto lì.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, basata sulle testimonianze di alcuni vicini, la strage sarebbe stata originata da una lite in famiglia per motivi di interesse legati alla suddivisione di alcuni terreni dove si coltivano carciofi e ortaggi in serra. La strage è avvenuta nell'azienda agricola del quarantacinquenne Diego Tardino. I vicini hanno parlato di precedenti liti, ma nulla che facesse ipotizzare una tale esplosione di violenza. A dare l’allarme sarebbe stata la moglie dell’assassino. I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento e della compagnia di Licata si sono precipitati nell’abitazione. La scena era raccapricciante. Per le vittime non c’era più nulla da fare.

Le indagini sono coordinate dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio.

© Riproduzione riservata