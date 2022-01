Raffadali, litiga con la moglie e le dà una testata: denunciato

Litiga con la moglie e le dà una testata. È accaduto a Raffadali. I coniugi stavano litigando e ad un certo punto il 35enne si è scagliato contro la donna colpendola alla testa. Sono stati allertati i carabinieri che sono giunti immediatamente presso l'abitazione.

La donna è stata subito soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", mentre l'uomo è stato denunciato dai carabinieri, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Non si conoscono i motivi del litigio, ma stando alla prima ricostruzione, non era la prima volta che la coppia litigava.

La donna, rimasta ferita, come detto è stata portata in ospedale dove i medici, dopo tutti i controlli, le hanno diagnosticato una prognosi di 10 giorni. Il trentacinquenne è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

